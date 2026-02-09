SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de pelo menos oito assaltantes explodiu um carro-forte em uma rodovia no sul da Itália nesta segunda-feira (9). Os criminosos, disfarçados de policiais, atearam fogo a uma van para forçar a parada do veículo e, em seguida, detonaram um explosivo para arrombar a parte de trás do carro.

Um vídeo da explosão circula nas redes sociais desde a manhã de segunda. Nele, é possível ver os assaltantes, mascarados e fortemente armados, parados junto a um carro com uma luz piscante, provavelmente com o objetivo de simular uma viatura.

O incidente aconteceu na rodovia 613, que liga as cidades de Lecce e Brindisi, na altura da vila de Tuturano, próxima ao mar Adriático.

De acordo com a imprensa italiana, uma espuma de segurança do carro-forte, projetada para impedir ataques do tipo, foi acionada no momento da explosão e não permitiu que os assaltantes tivessem acesso às cédula no interior do veículo. A chegada rápida da polícia também evitou o roubo. Os criminosos trocaram tiros com a polícia antes de fugir, mas ninguém ficou ferido.

Mais tarde, pelo menos dois suspeitos foram presos, segundo as autoridades locais.