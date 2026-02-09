SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não haverá eleições na Venezuela enquanto a estabilização for necessária, afirmou o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, à emissora Newsmax nesta segunda-feira (9), mais de um mês depois de os Estados Unidos terem capturado e deposto o ditador Nicolás Maduro.

A declaração de Jorge ocorreu no mesmo dia em que o Parlamento da Venezuela adiou a sessão na qual era esperada a aprovação da lei de anistia, que deve permitir a libertação de todos os presos políticos do país.

As sessões da Assembleia Nacional normalmente acontecem às terças e quintas, mas a Secretaria do Poder Legislativo informou a suspensão da audiência desta terça e confirmou a de quinta, sem antecipar a agenda.

Os deputados votaram na semana passada a favor desta histórica lei que abrange as quase três décadas de chavismo. O instrumento foi proposto pela líder interina, Delcy Rodríguez, que continua sob pressão do presidente americano, Donald Trump.

O presidente da Assembleia, que é irmaõ de Delcy, havia antecipado na semana passada que a anistia geral seria aprovada nesta terça. "Assim que essa lei for aprovada, todos vão sair no mesmo dia", prometeu ele.

O projeto de lei passa por um processo de consultas, que já envolveu dirigentes políticos, juristas e membros do Judiciário. "Vamos todos nos unir, de todos os setores do país, vamos nos unir por esta lei de anistia", disse Delcy nesta segunda durante um discurso televisionado.

Segundo a ONG Foro Penal, 426 pessoas detidas por motivos políticos saíram da prisão desde 8 de janeiro, quando Delcy anunciou o início de um processo de libertação. O chavismo convocou para a quinta uma marcha pelo dia da juventude, que é comemorado na Venezuela em 12 de fevereiro.