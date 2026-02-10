SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bad Bunny chamou a atenção do mundo no show de intervalo do Super Bowl. Durante a apresentação, destacou a América Latina e apareceu com a bandeira de sua terra natal, Porto Rico, uma ilha caribenha que pertence aos Estados Unidos.

Porto Rico é um território norte-americano desde 1898, classificado como Estado Livre Associado, mas com Constituição própria e autonomia em diversas áreas. Entenda melhor essa relação.

Porto Rico foi colonizado pela Espanha em 1493 e, ao longo dos séculos, tornou-se um importante polo de agricultura e exploração econômica. Essa situação mudou em 1898, quando os Estados Unidos invadiram a ilha durante a Guerra Hispano-Americana e tomaram o território dos espanhóis.

O conflito foi encerrado com a assinatura do Tratado de Paris, pelo qual a Espanha cedeu Porto Rico e outras ilhas caribenhas aos Estados Unidos. Além disso, acertou a venda das Filipinas aos norte-americanos.

Inicialmente, os EUA governaram Porto Rico sob administração militar e, posteriormente, sob administração civil. Em 1917, os porto-riquenhos passaram a ter cidadania norte-americana.

Em 1952, Porto Rico adotou sua própria Constituição e passou a ser oficialmente um território autônomo sob a soberania dos Estados Unidos. Essa relação foi classificada como commonwealth, um termo jurídico-político usado para definir territórios com autonomia interna, mas sem soberania plena.

Desde então, Porto Rico não é um país e nem um estado, mas sim um território autônomo. Seus habitantes são cidadãos norte-americanos, porém não votam nas eleições presidenciais dos EUA. Eles elegem um representante ao Congresso, o Comissário Residente, que não tem direito a voto pleno.

A ilha tem governador próprio e Constituição, mas leis federais dos Estados Unidos continuam a se aplicar em seu território. Ao mesmo tempo, segue forte o debate sobre uma possível mudança de status político.

Diversos referendos populares já foram realizados, seja sobre a possibilidade de Porto Rico se tornar um estado norte-americano, seja sobre a independência e a formação de um país soberano. No entanto, qualquer mudança desse tipo precisa obrigatoriamente da aprovação do Congresso dos Estados Unidos.

Em 2022, um projeto de lei propôs a realização de um referendo com três opções: tornar Porto Rico o 51º estado americano, tornar-se independente ou tornar-se um território soberano em livre associação com os EUA. O projeto, porém, não foi aprovado no Senado antes do fim da sessão do Congresso e acabou sem efeito legal.

Já em 2024, uma nova consulta popular foi realizada. Cerca de 58% dos votantes optaram por Porto Rico se tornar um estado dos Estados Unidos, mas o resultado não foi vinculante e não gerou mudanças práticas.

Atualmente, a ilha tem cerca de 3 milhões de habitantes e território com tamanho aproximado ao do Distrito Federal. O idioma predominante é o espanhol, e sua cultura é majoritariamente latino-caribenha, com forte identidade própria, apesar da influência política e institucional dos Estados Unidos.