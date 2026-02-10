SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, divulgou nesta terça-feira (10) imagens do homem suspeito de sequestrar Nancy Guthrie, 84, mãe da apresentadora da NBC Savannah Guthrie. Nancy foi vista pela última vez no dia 31 de janeiro, e a família fez a denúncia no dia 1º.

Savannah, uma das jornalistas mais conhecidas dos EUA e âncora do jornal Today, disse no último sábado (7) estar disposta a pagar resgate pelo retorno da mãe. "Nós imploramos agora que devolva nossa mãe para nós. Esta é a única maneira de termos paz. Isso é muito valioso para nós, e nós pagaremos."

Segundo uma emissora local de TV, a família recebeu um bilhete do suposto sequestrador de Nancy. No último dia 5, Savannah publicou um vídeo em que pedia uma prova de vida de sua mãe.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se