SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, divulgou nesta terça-feira (10) imagens do homem suspeito de sequestrar Nancy Guthrie, 84, mãe da apresentadora da NBC Savannah Guthrie. Nancy foi vista pela última vez no dia 31 de janeiro, e a família fez a denúncia no dia 1º.

Savannah, uma das jornalistas mais conhecidas dos EUA e âncora do jornal Today, disse no último sábado (7) estar disposta a pagar resgate pelo retorno da mãe. "Nós imploramos agora que devolva nossa mãe para nós. Esta é a única maneira de termos paz. Isso é muito valioso para nós, e nós pagaremos."

Segundo uma emissora local de TV, a família recebeu um bilhete do suposto sequestrador de Nancy. No último dia 5, Savannah publicou um vídeo em que pedia uma prova de vida de sua mãe.