SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma bebê de 17 dias desapareceu após um incêndio que atingiu o apartamento em que ela morava em Nova York.

Incêndio de grandes proporções destruiu prédio de quatro andares rapidamente na segunda-feira. Ao todo, sete pessoas ficaram feridas, a maioria delas precisou de socorro por inalar fumaça.

Uma mulher de 34 anos foi encontrada morta no local. Um homem segue internado em estado grave. Bombeiros que atenderam à ocorrência também precisaram de socorro médico, segundo Departamento de Bombeiros de Nova York.

Relação da recém-nascida com as vítimas não foi divulgada pela polícia. Segundo os bombeiros, outra criança, de 10 anos, e um adolescente de 13 precisaram de atendimento médico.

A principal suspeita é de que a bebê tenha morrido e que o corpo dela esteja entre os escombros do prédio. O segundo andar da construção desabou durante o incêndio, que começou em um apartamento no primeiro andar. O telhado também ficou destruído.

Causa do fogo não foi identificada até o momento. Dois prédios que ficavam ao lado do atingido pelas chamas também foram afetados e foram esvaziados pela prefeitura.