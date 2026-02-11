SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia da Tailândia baleou um homem armado que abriu fogo em uma escola no sul do país nesta quarta-feira (11), segundo autoridades locais. O caso ocorreu na cidade de Hat Yai, na província de Songkhla, e não há registro de vítimas.

De acordo com o Departamento Central de Investigação, agentes atiraram contra o suspeito durante a resposta ao ataque. Inicialmente, as autoridades haviam informado que ele tinha sido morto, mas depois passaram a descrevê-lo apenas como baleado.

Segundo o governo provincial, o homem entrou na escola Phatong Prathan Khiriwat "em estado de agitação e portando uma arma", o que levou à mobilização das forças de segurança. As circunstâncias e a motivação do ataque ainda não foram detalhadas.

O caso ocorreu um dia após um ataque a tiros matar nove pessoas em uma escola no oeste do Canadá. A suspeita de um dos massacres mais letais da história recente do país também foi encontrada morta, aparentemente por suicídio.

O ataque, no nordeste da Colúmbia Britânica, levou para o Canadá o tipo de preocupação mais comum no país vizinho, os Estados Unidos, e foi realizado por uma atiradora descrita como mulher, segundo a polícia.