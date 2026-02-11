PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Depois dos Estados Unidos, a França é o país onde o caso de Jeffrey Epstein está provocando o maior terremoto político. Nos últimos dias, à medida que são destrinchados os documentos liberados pelo Departamento de Justiça americano, novos nomes de autoridades francesas aparecem no dossiê, o que levou o governo a se manifestar oficialmente nesta quarta-feira (11).

Na segunda-feira (9), interpelado sobre a questão por um jornalista na abertura de uma feira setorial de vinhos, o presidente Emmanuel Macron havia dito que "é um caso que diz respeito sobretudo aos Estados Unidos da América" e que "é preciso que a Justiça faça seu trabalho lá".

Agora, porém, o caso chegou à Justiça francesa.

O ministro das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunciou ter comunicado à Justiça "fatos presumidos" envolvendo um diplomata francês, identificado por alguns veículos franceses como Fabrice Aidan. Ele teria fornecido "informações diplomáticas" a Epstein, o criminoso sexual americano encontrado morto na prisão em 2019. "Estou estupefato", disse o ministro.

Por sua vez, a porta-voz do governo, Maud Bregeon, incentivou "as mulheres que teriam sido vítimas a falar e se voltarem à Justiça". Mas fez a ressalva de que "não cabe ao Executivo dizer ao Judiciário como cuidar do caso".

Segundo o site investigativo Mediapart e a emissora estatal Radio France, o diplomata ligado a Epstein já havia sido investigado em 2013 pelo FBI, a polícia federal americana, e pelas Nações Unidas, por suspeita de consulta de sites de pedofilia.

Além desse diplomata, identificado por alguns veículos locais como Fabrice Aidan, políticos franceses de esquerda e de direita foram mencionados em mensagens -o que não significa necessariamente envolvimento em ilegalidades.

O forte vínculo de Epstein com a França já era conhecido antes da divulgação das milhões de páginas do dossiê. A principal cúmplice dele, Ghislaine Maxwell, atualmente cumprindo pena de 20 anos de prisão nos EUA, nasceu na França e circulava na alta sociedade parisiense.

No fim de semana, as revelações do caso provocaram a queda de Jack Lang, um veterano político de esquerda. Ex-ministro da Cultura e da Educação em diversas ocasiões entre os anos 1980 e 2000, Lang, 86, foi obrigado a renunciar à presidência do prestigioso Instituto do Mundo Árabe, fundação financiada pelo Estado francês.

No dossiê Epstein, Lang aparece em um vídeo posando com o americano em frente à pirâmide do Museu do Louvre. Revelou-se também que uma filha de Lang era sócia de Epstein em uma offshore em um paraíso fiscal. Ela negou ter conhecimento dessa empresa, mas teve de renunciar ao cargo que ocupava em uma ONG de apoio a jovens LGBT vulneráveis.

Por ora, os documentos não revelam nenhuma ilegalidade cometida por Jack Lang ou sua filha, o que o levou a dizer em uma entrevista que está "branco como a neve". Mas a repercussão negativa de sua intimidade com Epstein tornou insustentável a permanência à frente do instituto.

O caso também repercutiu nas instituições europeias. O Conselho da Europa, organização de unificação de normas que reúne 46 governos do continente, anunciou ter retirado a imunidade do norueguês Thorbjorn Jagland, secretário-geral da entidade de 2009 a 2019. Ex-presidente do comitê do Prêmio Nobel da Paz, Jagland é suspeito de ter pedido e recebido benesses de Epstein.

A Noruega é outro país europeu fortemente atingido pelo caso, devido à descoberta da amizade íntima entre Epstein e a princesa Mette-Marit, casada com o herdeiro do trono, Haakon.