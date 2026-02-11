SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após se encontrar com primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos afirmou que "nada de de definitivo foi alcançado" entre os dois governos.

Após o encontro, Trump divulgou que reunião foi "produtiva", mas sem acordos definitivos. "Acabei de me reunir com o Primeiro-Ministro Netanyahu, de Israel, e vários de seus representantes. Foi uma reunião muito produtiva, e a excelente relação entre nossos dois países continua. Nada de definitivo foi alcançado", divulgou ele pela rede Truth Social.

Republicano mandou recado ao governo iraniano na mesma publicação. Nela, o norte-americano pontuou sua "insistência em que as negociações com o Irã prossigam para verificar a possibilidade de um acordo". E seguiu: "Caso seja possível, informei ao primeiro-ministro [Netanyahu] que essa será a nossa preferência. Caso contrário, teremos de aguardar o desfecho".

"Da última vez, o Irã decidiu que era melhor não fazer um acordo e foi atingido pela Operação Martelo da Meia-Noite -o que não funcionou bem para eles. Espero que desta vez sejam mais razoáveis", disse Donald Trump, em publicação na Truth Social.

Mais cedo, Netanyahu confirmou a adesão de Israel ao Conselho de Paz de Trump, durante reunião com o secretário de Estado, Marco Rubio. Na ocasião, o premiê aderiu oficialmente ao controverso órgão liderado pelo presidente norte-americano com uma assinatura, conforme divulgado pelo israelense pelo X na tarde de hoje.

"Continuaremos fortalecendo a aliança inquebrável entre Israel e os Estados Unidos", publicou o israelense. Na mesma publicação pelo X, ele divulgou um vídeo e imagens do encontro com Rubio que selou a participação de Israel no Conselho de Paz.