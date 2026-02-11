SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia do Canadá divulgou nesta quarta-feira (11) a identificação da suspeita de ser autora do ataque a tiros em uma escola em Tumbler Ridge, no Canadá, que deixou ao menos dez mortos, incluindo a suspeita.

A suspeita foi descrita pela polícia como "uma mulher de vestido com cabelo castanho". Ela foi encontrada morta. Segundo a polícia local, a agressora tinha um ferimento aparentemente autoinfligido. O superintendente da polícia local, Ken Floyd, disse em coletiva de imprensa, na madrugada de quarta-feira (horário de Brasília), que a polícia acredita ter conseguido a identificação da atiradora, mas não divulgará detalhes, incluindo se a suspeita era maior ou menor de 18 anos, neste momento para proteger a integridade da investigação.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que os canadenses superariam o trauma do ataque a tiros. "Vamos aprender com isso. Mas agora é hora de nos unirmos, como os canadenses sempre fazem nessas situações, nessas situações terríveis, para apoiar uns aos outros, para chorar juntos e para crescer juntos", disse Carney.

Ataque aconteceu por volta das 13h20 (horário local; 19h20 no horário de Brasília) na Tumbler Ridge Secondary School. De acordo com a polícia local, ao menos seis pessoas foram encontradas mortas dentro da escola secundária e outra morreu a caminho do hospital. Outras duas morreram em uma residência que teria relação com o crime. Não há informações sobre a dinâmica do ataque.

Cidade onde ocorreu o episódio fica a mais de mil quilômetros de Vancouver. Ela fica no nordeste do país e possui pouco mais de 2.000 habitantes, que vivem em comunidade. Segundo a Universidade do Norte da Colúmbia Britânica, o local foi construído em 1981 e tornou-se mundialmente conhecida como um paraíso de fósseis.

Duas pessoas foram levadas de helicóptero para o hospital com ferimentos graves. Outros 25 feridos estão sendo avaliados em uma unidade de saúde local, mas não têm risco de morte, informou a polícia, segundo a CBC News. Cerca de 100 pessoas, entre alunos e funcionários, foram evacuados do local em segurança.

Os nomes e idades dos envolvidos no episódio não foram divulgados. Floyd ressaltou que seria "imprudente especular" essas informações neste momento.

O superintendente da polícia local disse que a corporação ainda não sabe o que pode ter motivado o crime. "Acho que teremos dificuldades para determinar o 'porquê', mas faremos o possível para descobrir o que aconteceu", acrescentou.

Agentes fazem buscas adicionais em outras casas e locais para buscar outros possíveis feridos ou suspeitos de envolvimento com o ataque. "Recursos adicionais da polícia continuam sendo mobilizados na comunidade para apoiar a resposta e a investigação", disse a corporação, acrescentando que a Divisão de Crimes Graves da Polícia da Colúmbia Britânica assumiu a condução da investigação.

Aulas em todas as escolas da cidade foram canceladas até o fim da semana. A Northern Lights College também suspendeu suas atividades temporariamente em seu campus de Tumbler Ridge.