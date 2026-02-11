SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um empresário britânico foi condenado a 14 meses de prisão após agredir a esposa e assediar membros da tripulação durante um voo da British Airways entre as Bahamas e Londres, em junho do ano passado.

O empresário, identificado como Philip Gould, 64, estava alcoolizado. Segundo o relato apresentado ao Tribunal da Coroa de Isleworth, Gould deu um tapa na esposa, puxou seu cabelo e beijou um comissário de bordo, mordiscando sua orelha. Informação foi divulgada pelos jornais locais "The Sun" e "Daily Mail".

O homem também fez comentários de cunho sexual ao funcionário e insultou repetidamente a equipe e os demais passageiros. Gould também tentou se aproximar da cabine do piloto, o que gerou preocupação com a segurança do voo.

O empresário ainda teria afirmado que poderia matar alguém e que não havia pessoas suficientes no avião para contê-lo. Gould foi preso assim que o avião pousou no aeroporto de Heathrow, em Londres. Após a prisão, o empresário chegou a dizer à polícia que estava "brincando".

Gould se declarou culpado na Justiça por estar bêbado em um avião, agressão sexual, agressão física e comportamento imprudente que colocou a aeronave em risco. Em depoimento, afirmou que a combinação de vinho e vodka o fez perder o controle.

Philip Gould era diretor da empresa de consultoria Blacklight Management, segundo documentos que o "The Sun" teve acesso. O empresário administrava a empresa junto com a esposa.