SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma atiradora matou oito pessoas em sua casa e em uma escola no oeste do Canadá, afirmou a polícia nesta terça-feira (10). A suspeita de um dos massacres mais letais da história recente do país também foi encontrada morta, aparentemente por suicídio.

Segundo a polícia, a atiradora era uma mulher transgênero de 18 anos que havia abandonado os estudos há quatro. Antes de ir à escola, ela teria matado sua mãe, de 39 anos, e seu meio-irmão mais novo, de 11, momentos antes, em sua casa. As autoridades afirmaram ainda não ter "nenhuma ideia" de qual teria sido sua motivação.

"A polícia compareceu à residência [onde mãe e irmão foram encontrados] em diversas ocasiões nos últimos anos, lidando com preocupações relacionadas à saúde mental da suspeita", disse Dwayne McDonald, comissário da polícia local.

O ataque teve como foco uma escola na cidade de Tumbler Ridge, no nordeste da Colúmbia Britânica, onde seis corpos foram achados. Outros dois corpos foram encontrados na residência da suspeita, segundo as autoridades.

Entre as seis pessoas mortas na escola estão uma professora de 39 anos, três meninas de 12 anos e dois meninos de 12 e 13 anos. Ao menos duas outras vítimas foram hospitalizadas com ferimentos graves, e 25 pessoas foram atendidas por ferimentos leves, informou a polícia.

Antes de confirmar identidade e idade da atiradora, as autoridades a tinham descrito como "uma mulher de vestido e cabelos castanhos" ?um fato incomum, já que ataques a tiros são quase sempre cometidos por homens.

"É difícil saber o que dizer em uma noite como esta. É o tipo de coisa que parece acontecer em outros lugares, não perto de casa", disse a jornalistas o premiê (equivalente a governador) da Colúmbia Britânica, David Eby.

Tumbler Ridge, local do tiroteio, é um município remoto com uma população de cerca de 2.400 pessoas, situado no sopé das Montanhas Rochosas, no norte da Colúmbia Britânica, a 1.155 km de Vancouver. Imagens da cidade mostram uma paisagem coberta de neve e repleta de pinheiros.

A Escola Secundária que foi palco do massacre tem 160 alunos dos ensinos fundamental e médio, com idades entre 12 e 18 anos, de acordo com o site da instituição. A escola ficará fechada até o fim da semana e oferecerá apoio psicológico aos alunos que precisarem, informaram os responsáveis.

A pequena força policial da cidade chegou ao local dois minutos após receber a ligação, segundo as autoridades. "Esta é uma comunidade pequena e unida, com um pequeno destacamento da Polícia Montada Real Canadense", disse Nina Krieger, ministra da Segurança Pública da Colúmbia Britânica.

"Vários feridos e vários mortos foram encontrados dentro da escola conforme os policiais avançavam pelo local", disse o superintendente de polícia Ken Floyd.

O estudante Darian Quist afirmou à emissora pública CBC que estava em aula quando recebeu um alerta. No início, não sabia se era algo grave até começar a receber fotos do massacre em sua escola. "Trancamos as portas com mesas por mais de duas horas", afirmou.

"Estou devastado com os horríveis ataques de hoje em Tumbler Ridge. Minhas orações e mais profundas condolências estão com as famílias e os amigos que perderam entes queridos para esses atos horríveis de violência", disse o primeiro-ministro canadense, Mark Carney. Após o ataque, o premiê suspendeu a viagem planejada para a Conferência de Segurança de Munique.

"Essas crianças e seus professores testemunharam uma crueldade sem precedentes. Quero que todos saibam: todo o nosso país está com vocês, em nome de todos os canadenses", disse ele ao Parlamento. "O ocorrido deixou nossa nação em choque e todos nós em luto."

O Canadá possui leis de armas mais rigorosas do que os Estados Unidos, mas os canadenses podem possuir armas de fogo com licença. O governo anterior, de Justin Trudeau, introduziu uma série de restrições à posse de armas de fogo curtas e armas de assalto desde 2020, em parte como resposta a um massacre na província de Nova Escócia.

No entanto, as tentativas de proibir certos tipos de fuzis e espingardas foram abandonadas após a oposição de agricultores e caçadores.

O ataque que motivou as restrições ocorreu em abril de 2020, quando um homem de 51 anos, disfarçado com uniforme policial e dirigindo um carro de polícia falso, matou 22 pessoas em uma agressão que durou 13 horas. Ele foi morto pela polícia em um posto de gasolina a cerca de 90 km do local dos primeiros assassinatos.

O pior massacre em uma escola do Canadá ocorreu em dezembro de 1989, quando um atirador matou 14 estudantes e feriu 13 na Escola Politécnica de Montreal, em Quebec, antes de cometer suicídio.