SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder norte-coreano, Kim Jong-un, estaria adotando medidas para consolidar a posição de sua filha como possível sucessora, afirmaram parlamentares da Coreia do Sul nesta quinta-feira (12) com base em um relatório da agência de inteligência do país.

De acordo com os legisladores, o Serviço Nacional de Inteligência (NIS) avalia que a filha ?acredita-se que ela se chama Kim Ju-ae? já teria começado a participar de discussões políticas e a exercer influência em decisões estratégicas.

O deputado Lee Seong-kweun afirmou que, em análises anteriores, a inteligência sul-coreana descrevia Ju-ae como alguém "em estudo" para suceder o pai. Agora, porém, a expressão utilizada teria mudado para a de uma sucessora "internamente designada", o que sugere um estágio mais avançado no processo de consolidação de sua posição.

Ainda com cerca de poucos anos de vida pública, Ju-ae passou a aparecer com frequência crescente na mídia estatal norte-coreana ao lado do pai, inclusive em visitas a projetos militares e inspeções de armamentos. Para o NIS, o destaque indica que ela estaria sendo tratada como a líder de fato número dois do país.

A Coreia do Norte anunciou que o Partido dos Trabalhadores fará, no fim do mês, a reunião inaugural de seu nono congresso, um evento que analistas consideram decisivo para a definição das prioridades econômicas, diplomáticas e de defesa dos próximos anos. Parlamentares sul-coreanos disseram que a presença ou o papel atribuído à filha de Kim durante o encontro será um indicador importante sobre seus planos de sucessão.

A agência deverá monitorar se ela comparecerá a uma próxima reunião do Partido dos Trabalhadores e como será apresentada em público, incluindo a eventual adoção de um título oficial.

Durante o relatório, a inteligência também mencionou avanços militares norte-coreanos. Segundo os deputados Lee e Park Sun-won, o líder Kim Jong-un estaria supervisionando o desenvolvimento de um grande submarino com deslocamento estimado em 8.700 toneladas, possivelmente capaz de transportar até dez mísseis balísticos. Ainda não está claro, porém, se a embarcação será movida por reator nuclear ou se terá plena capacidade operacional, de acordo com a avaliação da agência.