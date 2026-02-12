SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 32 anos que foi achada morta dentro de uma câmara fria do depósito de uma loja de conveniência em Miami sofreu hipotermia, afirmou a polícia.

Corpo de Helen Massiell Garay Sanchez foi encontrado na manhã de 15 de dezembro de 2025. Funcionários de uma loja de conveniência da Dollar Tree acharam a mulher desacordada ao abrir o local em uma segunda-feira.

Segundo a polícia, a vítima entrou no local na noite do domingo, não comprou nada e foi para a câmara fria, chamada de "walk in freezer". Ela passou a noite dentro do freezer e nenhum funcionário percebeu a sua presença antes de fechar a loja.

A perícia mostrou que Helen morreu por hipotermia ambiental, condição caracterizada pela perda de calor do corpo. Diante do frio extremo, o coração para de bater e as extremidades do corpo deixam de transmitir sinais nervosos.

Nível de álcool no sangue da mulher também era alto e contribuiu para a morte, segundo a perícia. Os testes feitos no corpo de Helen mostraram que ela tinha 0,112% de álcool no sangue, o que pode é considerado embriaguez extrema e pode afetar coordenação motora.

Família de Helen processou a loja e o gerente do local, pedindo indenização de US$ 50 milhões (equivalente a R$ 260 milhões). Os advogados da família alegam que a mulher ficou presa no freezer e que a loja foi negligente ao não impedir que ela entrasse no local, que não tinha acesso permitido a clientes.

Loja lamentou o caso e disse que está cooperando com as autoridades. A mulher, que era natural da Nicarágua, deixou dois filhos e o marido.