SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quase 30 estudantes receberam atendimento na tarde desta quarta-feira (11) após inalarem gás de pimenta dentro um de uma escola em Panorama City, em Los Angeles nos EUA.

O Corpo de Bombeiros atendeu emergencialmente 28 pessoas. A corporação foi acionada por volta das 14h (do horário local) na High School Panorama depois que cinco alunos queixaram-se de dor de garganta e tontura.

Nenhuma das vítimas precisou ser levada ao hospital. Em comunicado publicado, os bombeiros informaram que elas foram avaliadas na própria sala de aula e estavam em condições de saúde estáveis, sem ameaça de complicações maiores.

Um aluno teria usado o spray de pimenta dentro da sala. Após uma avaliação, socorristas confirmaram que havia ocorrido uma liberação do produto, mas que os níveis químicos no local já estavam dentro da normalidade.

A diretora da instituição informou que os pais dos supostos envolvidos foram notificados. Em nota à Eyewitness News, a mulher, que não foi identificada, disse que o incidentes está sendo "cuidadosamente analisamento".