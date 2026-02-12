SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa nos Estados Unidos sob suspeita de injetar fezes no soro intravenoso do filho. A criança estava internada em um hospital da cidade.

Denúncia foi feita por funcionários do Nationwide Children's Hospital. Eles procuraram a polícia para informar que Tiffany Le Sueur, 35, foi vista injetando fezes humanas no cateter da criança, no dia 8 de fevereiro. Caso aconteceu em Columbus, no estado de Ohio.

Funcionários do hospital disseram aos policiais que analisaram as imagens de câmeras de monitoramento do quarto do paciente. O vídeo mostra a mãe entrando no banheiro com um copo. A denúncia afirma que ela colocou o que parecia ser matéria fecal na seringa e a injetou no cateter da mão esquerda da criança.

A mulher foi presa ainda no hospital, e a criança recebeu atendimento médico. Tiffany Le Sueur compareceu ao tribunal na terça-feira (10) e foi proibida de ter contato sem supervisão com os filhos. Outra audiência foi agendada para 19 de fevereiro.

A polícia não divulgou informações sobre o estado de saúde da criança. Também não foi esclarecido o motivo pelo qual menino estava internado. A mídia local entrou em contato com o Nationwide Children's para tentar obter informações, mas um porta-voz do hospital se recusou a comentar, alegando a lei federal de privacidade do paciente.

Um juiz do Condado de Franklin determinou a prisão preventiva da mãe. Ele estipulou a fiança no valor de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). Ela permanece detida.