SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presidente interina da Venezuela, Delcy RodrÍguez, disse que Nicolás Maduro continua sendo o "líder legítimo" do país.

Delcy defendeu que Maduro e a esposa, Cilia Flores, são inocentes. Ela concedeu entrevista exclusiva ao programa "Meet the Press", da NBC News, em Caracas, na sua primeira aparição a um jornal norte-americano que assumiu o cargo.

"Posso afirmar que o presidente Nicolás Maduro é o presidente legítimo. Digo isso como advogada. Tanto o presidente Maduro quanto Cilia Flores, a primeira-dama, são inocentes", disse a presidente interina, Delcy Rodríguez.

Presidente interina afirmou que foi convidada a visitar os EUA. Convite teria sido feito pelo secretário de ?Energia do país, Chris Wright, em sua visita a Caracas nessa semana. "Fui ?convidada para ir aos ?Estados Unidos. Estamos pensando em ir para essa cooperação e pudermos avançar com ?tudo", disse.