SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou pela primeira vez nesta sexta-feira (13) que irá à Venezuela, embora não tenha especificado uma data. Desde a captura pelas forças americanas do ditador Nicolás Maduro, no início de janeiro, a Casa Branca mantém diálogos com a líder interina do regime chavista, Delcy Rodríguez, e tem afrouxado sanções contra o país sul-americano.

Trump fez a declaração em Washington, pouco antes de viajar para uma base militar na Carolina do Norte onde deverá se encontrar com soldados que participaram da operação de captura de Maduro. O ditador deposto está preso e aguarda julgamento em Nova York por acusações relacionadas ao narcotráfico.

Questionado sobre os diálogos da Casa Branca com Delcy, o presidente americano respondeu que Washington já a considera a líder legítima venezuelana. Segundo ele, as relações bilaterais estão "tão boas quanto se poderia desejar" e a dirigente está fazendo "um grande trabalho".

Delcy, inclusive, disse em entrevista à emissora americana NBC publicada na quinta-feira (12) ter sido convidada para viajar a Washington. A líder afirmou que ainda avalia o convite e não deu detalhes sobre quando a viagem poderá ocorrer nem sobre as pessoas que integrariam a comitiva. "Estamos considerando ir para lá assim que estabelecermos essa cooperação e pudermos avançar com tudo", disse.

Mais informações em instantes.