SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que uma mudança de governo no Irã "a melhor coisa que poderia acontecer", após ordenar um segundo porta-aviões a se dirigir para o Oriente Médio.

"Parece que isso seria a melhor coisa que poderia acontecer", disse Trump aos jornalistas na base militar de Fort Bragg, na Carolina do Norte, quando um repórter lhe perguntou se desejava uma "mudança de regime" no Irã.

"Durante 47 anos, eles conversaram, conversaram e conversaram. Enquanto isso, perdemos muitas vidas enquanto eles conversavam", acrescentou.