SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da França, Emmanuel Macron, qualificou como um ataque terrorista o incidente que deixou um morto no Arco do Triunfo, em Paris, nesta sexta-feira (13).

Macron disse que o ataque foi perpetrado por um "terrorista islâmico", que foi a única vítima fatal. "Diante do terrorismo islamita, a chama republicana sempre resistirá", escreveu o presidente francês em publicação no X.

Presidente também parabenizou os policiais que conseguiram matar o suspeito sem deixar outros feridos. "Saúdo a coragem e o sangue frio dos nossos guardas, que puseram fim ao ataque e evitaram o pior".

Ataque foi realizado durante cerimônia no Arco do Triunfo. O monumento da era Napoleônica é um dos locais mais famosos de Paris, localizado na avenida Champs-Élysées.

Suspeito tentou atacar guarda com uma faca e foi atingido com diversos tiros por outro agente que percebeu a ação. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital, mas não resistiu. O músico da Guarda Republicana sofreu ferimentos leves.

O nome do suspeito não foi divulgado. No entanto, o gabinete antiterrorismo da França informou que ele é francês, nascido em 1978, e havia sido condenado em 2013 por tentativa de homicídio na Bélgica, recebendo pena de 17 anos. O suspeito estava em liberdade assistida desde dezembro de 2025.

Ministério Público francês assumiu a investigação do caso. O órgão quer determinar se o suspeito estava filiado a alguma organização terrorista.