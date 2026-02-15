SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ataques aéreos israelenses mataram nove pessoas na Faixa de Gaza hoje, informaram autoridades palestinas.

O primeiro bombardeio atingiu um acampamento de tendas que abrigava famílias deslocadas no norte de Gaza. Segundo socorristas, pelo menos quatro pessoas morreram.

O outro ataque matou ao menos cinco pessoas em Khan Younis, no sul de Gaza. As mortes foram relatadas por médicos do Hospital Nasser, um dos poucos ainda em operação no enclave palestino.

O Exército de Israel admitiu os bombardeios. "Nas últimas horas, as Forças de Defesa de Israel iniciaram ataques em resposta à flagrante violação do acordo de cessar-fogo pelo Hamas ontem na área de Beit Hanoun", disse um oficial militar israelense, segundo a agência Reuters.

O oficial israelense afirmou que "terroristas emergiram de um túnel a leste da linha amarela". "Cruzar a linha amarela nas proximidades das tropas das Forças de Defesa de Israel, estando armado, é uma violação explícita do cessar-fogo e demonstra como o Hamas viola sistematicamente o acordo", disse o militar.