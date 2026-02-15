SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã está pronto para chegar a um acordo nuclear com os EUA, caso os americanos estejam dispostos a discutir a retirada das sanções contra o país, declarou Majid Takht-Ravanchi, vice-ministro das Relações Exteriores, à BBC.
Ravanchi disse que a responsabilidade está com os EUA, que "precisam provar que querem um acordo". "Se eles forem sinceros, tenho certeza de que estaremos no caminho certo para um acordo", afirmou ele, em entrevista à emissora britânica.
Tags:
Ministro