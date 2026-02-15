SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, afirmou neste sábado (14) durante uma entrevista a um podcast que extraterrestres são reais, embora tenha complementado que nunca os tenha visto.

"Eles não estão sendo mantidos na Área 51. Não existe nenhuma instalação subterrânea ?a menos que haja uma enorme conspiração e eles a tenham escondido do presidente dos EUA", disse o democrata, em um tom irônico, ao entrevistador Brian Tyler Cohen, que não fez perguntas adicionais.

A Área 51, a qual Obama se refere, é uma região do deserto de Nevada que é palco de diversas teorias da conspiração sobre aterrissagens de óvnis e autópsias alienígenas. Em 2013, uma reportagem da emissora americana ABC revelou que documentos da CIA, a agência de inteligência dos EUA, reconheciam a existência de uma base militar americana no local.

Ainda que não não mencionasse as histórias ligadas à região, o relatório de cerca de 400 páginas revelou que a Área 51 foi criada inicialmente para testar um avião de espionagem americano, chamado U-2. O documento, entretanto, não faz referência à situação do local após 1974.

"Os voos de U-2 e, mais tarde, dos Oxcart, foram responsáveis por mais da metade de todos os avistamentos de OVNIs (objeto voador não identificado) durante a década de 1950 e pela maioria na década de 1960", afirma o texto.

Em 2021, Obama já havia mencionado o assunto em uma entrevista ao programa "The Late Late Show", da CBS.

"A verdade é que, quando assumi o cargo, perguntei: 'Certo, existe algum laboratório onde guardamos espécimes alienígenas e naves espaciais?' E eles fizeram uma pequena pesquisa e a resposta foi não", disse o político na ocasião, em tom de brincadeira.

"O que é verdade, e estou falando sério aqui, é que existem imagens e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são. Não conseguimos explicar como se moveram, sua trajetória. Eles não apresentaram um padrão facilmente explicável. E então, sabe, acho que as pessoas ainda levam a sério a tentativa de investigar e descobrir o que são esses objetos."