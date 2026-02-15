SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tempestade destruiu uma formação rochosa do Faraglioni di Sant'Andrea, na Itália, conhecida como "Arco do Amor" neste sábado (14), quando se comemora mundialmente o Dia dos Namorados, ou Valentine's Day.

O arco era uma importante atração turística da península de Salento, que corresponde ao salto da bota à qual o país se assemelha. De acordo com a imprensa local, turistas viram a falésia destruída na manhã deste domingo (15), após dias de tempestade.

O desabamento é atribuído à infiltração e ao forte impacto das ondas do mar Adriático, que banha parte da Itália. O incidente não chega a ser uma surpresa, já que as falésias costumam ser monitoradas por conta de riscos geológicos relacionados à sua fragilidade.

"Lamento profundamente o ocorrido; este é um presente indesejado de Dia dos Namorados", disse o prefeito de Melendugno, Maurizio Cisternino, sobre o ponto turístico no qual namorados costumavam posar para fotos se beijando. "O Arco dos Namorados não existe mais."

"Um ícone do nosso território foi destruído e perdido no mar, e a tristeza se estende a mim, como prefeito, e a toda a comunidade que ama nossos lugares. Infelizmente, porém, a natureza segue seu curso, e às vezes o que resta dela é perdido", continuou Cistenino.

"São momentos tão delicados que talvez nem mesmo as palavras sejam suficientes para descrever o que se passa nos corações daqueles que passaram a infância, a adolescência e outras partes da vida nessas terras", concluiu.