SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta palestino Hamdan Ballal, um dos diretores de "Sem Chão", documentário vencedor do Oscar de 2025, denunciou o Exército de Israel, que teria invadido a casa do artista, na Cisjordânia, prendido e agredido pessoas da sua família. Segundo ele, um dos irmãos de Ballal precisou ser internado depois do ataque, que teria acontecido no último sábado (14). A informação foi divulgada em uma publicação feita pelo cineasta em suas redes sociais, e foi compartilhada por outro dos diretores do filme, Basel Adra.

Em sua postagem, Ballal afirma ter conseguido uma decisão judicial por parte do governo israelense, há duas semanas, que determinou que o território ao redor de sua casa, perto da qual colonos e soldados de Israel circulam com bastante frequência, só pode ser acessado pelos moradores. Ele diz que os colonos descumprem a ordem o tempo todo e permanecem andando pela região com os seus rebanhos.

O diretor também afirmou que, depois de pedir a ajuda de policiais israelenses, agentes teriam ajudado os colonos a promover violência e não contribuíram para a resolução do ocorrido. Essa não é a primeira vez, aliás, que Ballal denuncia acontecimentos do tipo --no ano passado, pouco depois de vencer o prêmio da Academia, o diretor teve a sua casa invadida por colonos e foi agredido por Shem Tov Lusky, o mesmo que, segundo ele, voltou para agredir a sua família nesta nova ocasião.

Na época, o cineasta requisitou uma ambulância e foi noticiado que a mesma teria sido sequestrada por policiais israelenses, que teriam o levado para um lugar desconhecido, antes de ter sido libertado um dia depois. Agora, ele relatou que policiais invadiram a sua casa e foram responsáveis pela prisão de dois irmãos de Ballal, de um primo e de um sobrinho, e pelas agressões que outro irmão a ser hospitalizado.

"A decisão da Justiça israelense deveria ter trazido um pouco mais de tranquilidade para nós. Mas ocorreu o contrário. Os colonos intensificaram o assédio e as autoridades israelenses nada fizeram para cumprir a decisão. Hoje, inclusive, se juntaram aos colonos no ataque", continuou o cineasta.

"Sem Chão" acompanha a rotina do palestino Basel Adra, que vive em Masafar Yatta desde o seu nascimento, e Abraham, um jornalista israelense, judeu, que chega à região junto da cinegrafista israelense Rachel Szor.

Eles registram a destruição e a violência das forças israelenses e compartilha os vídeos em redes sociais, além de promover manifestações pacíficas contra a demolição das casas e as tentativas de expulsar os palestinos desses territórios.