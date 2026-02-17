BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O Congresso do Peru aprovou nesta terça-feira (17) uma moção para destituir o presidente interino José Jerí. Ele era o oitavo presidente em dez anos e era alvo de duas investigações de suposto tráfico de influência.

O novo presidente vai ser escolhido nesta quarta-feira (18), às 16h (horário de Brasília).

Ele assumiu a Presidência em 10 de outubro passado, substituindo Dina Boluarte, que foi destituída por incapacidade para continuar no cargo.

A decisão ocorre em um momento delicado para o país, com eleições gerais marcadas para 12 de abril.

O presidente interino do Congresso, Fernando Rospigliosi, havia anunciado que são 115 os congressistas habilitados a votar, sendo que a maioria necessária para aprovação da censura é de 58 votos.

Do lado de fora do Congresso, manifestantes pediam a destituição do presidente, acusando-o de má conduta.

Jerí nega ter cometido qualquer crime e afirma ter moral suficiente para permanecer no comando do país até as próximas eleições.

O Congresso necessitava de uma maioria simples para aprovar a censura e em seguida apontar um novo presidente do Legislativo para assumir interinamente o posto de presidente do país.

A aprovação rápida pela censura está ligada à campanha eleitoral, que já conta com mais de 30 candidatos presidenciais.

O candidato Rafael López Aliaga (Renovação Popular) pressionava pela renúncia de Jerí, enquanto o embaixador dos Estados Unidos em Lima, Bernie Navarro, defendeu a continuidade do governo, afirmando que a mudança frequente de presidentes não é normal.

Jerí teve um início promissor, mas sua popularidade caiu para 37% devido às investigações que envolvem supostas atividades de tráfico de influência.

Essas investigações começaram após um encontro secreto com um empresário e se ampliaram com alegações de sua interferência em contratações no governo.

Relembre os presidente do Peru desde 2016

- Ollanta Humala (jul.11-jul.16) Ultimo líder peruano a concluir o mandato

- Pedro Pablo Kuczynski (jul.16-mar.18) Eleito em 2016, renunciou antes de ser destituído por denúncias de corrupção

- Martín Vizcarra (mar.18-nov.20) Foi vice de PPK, destituído pelo Congresso por denúncias de corrupção

- Manuel Arturo Merino (10.nov.20-15.nov.20) Era presidente do Congresso, renunciou por falta de apoio

- Francisco Sagasti (nov.20-jul.21) Presidia o Congresso, assumiu para completar mandato

- Pedro Castillo (jul.21-dez.22) Eleito em 2021, foi destituído ao tentar um autogolpe

- Dina Boluarte (dez.22-out.25) Foi vice de Castillo, deposta pelo Congresso por 'incapacidade moral'

- José Jeri (out.25-fev.26) Presidia o Congresso, deve completar mandato até as eleições de 2026