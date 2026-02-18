SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nove esquiadores estão desaparecidos após uma avalanche nas montanhas de Sierra Nevada, no norte da Califórnia, nesta terça-feira (17).

A avalanche ocorreu às 11h30 locais (16h30 em Brasília), no Castle Peak, um dos mais populares picos da Floresta Nacional de Tahoe, segundo a polícia do condado de Nevada, que faz divisa com a região.

"Pelo menos seis esquiadores sobreviveram à avalanche e permanecem no local aguardando o resgate", afirma um comunicado. O local foi atingido por uma forte tempestade.

As autoridades tinham anunciado que havia 16 pessoas no grupo, antes de revisar o número para 15. Com isso, o número de desaparecidos foi reduzido para nove.

"Devido às condições climáticas extremas, a equipe de resgate demorou várias horas para alcançar os esquiadores e transportá-los para um local seguro, onde foram submetidos a uma avaliação médica", afirmou a polícia. Os resgatados apresentam ferimentos variados, e dois foram encaminhados a um hospital para tratamento.

"As buscas continuam, dependendo das condições climáticas", acrescentou o comunicado.

Se todos os nove esquiadores desaparecidos morrerem, o incidente estará entre as avalanches isoladas mais mortais já registradas nos Estados Unidos. O Centro de Informações sobre Avalanches do Colorado contabilizou seis mortes por avalanche nos EUA nesta temporada até o momento.

Avalanches causaram uma média de 27 mortes por inverno nos Estados Unidos na última década, informou o centro.

Um alerta de tempestade de inverno estava em vigor para grande parte do norte da Califórnia nesta terça-feira (17), com previsão de neve intensa nas elevações mais altas de Sierra Nevada.

O Centro de Avalanches de Sierra Nevada havia emitido um alerta antes do amanhecer de terça-feira, advertindo sobre "alto risco de avalanche" na região de esqui, disse o comunicado do xerife.

"Não acho que foi uma escolha sensata", disse o capitão policial Russell Greene, do condado de Nevada, sobre a decisão de uma empresa de turismo de esqui de levar clientes pagantes para o interior sob tais condições, acrescentando: "mas ainda não sabemos todos os detalhes". Ele se recusou a nomear a empresa envolvida.

Equipes de resgate de esqui foram enviadas à zona da avalanche a partir do Boreal Mountain Ski Resort e do Alder Creek Adventure Center de Tahoe Donner.

Os sobreviventes se refugiaram em um abrigo improvisado, construído parcialmente com lonas, e se comunicaram com os socorristas via sinalizador de rádio e mensagens de texto.

Greene não informou quantos dos guias de esqui e quantos de seus clientes estavam entre os desaparecidos.

As condições climáticas permaneciam perigosas nas encostas do interior de Sierra Nevada, com atividade adicional de avalanche esperada durante a noite de terça-feira e até quarta-feira (18) , de acordo com o comunicado do xerife.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi informado sobre a avalanche, e as autoridades estaduais estavam "coordenando um esforço de busca e resgate com todas as forças disponíveis" em conjunto com equipes de emergência locais, disse seu gabinete em uma publicação no X.