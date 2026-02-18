NOVA DÉLI, ÍNDIA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Nova Déli, na Índia, nesta quarta-feira (18), para iniciar sua nova viagem pela Ásia, que incluirá também uma passagem por Seul, na Coreia do Sul.

O líder foi recebido com uma cerimônia tradicional hindu, na qual recebeu a "tika", uma marca vermelha na testa que representa bênção, boa saúde e prosperidade. Lula também foi agraciado com o "angavastram", uma espécie de encharpe colocada no pescoço como gesto de honra e símbolo de respeito ao convidado.

Entre os principais objetivos da viagem à Índia estão a participação na cúpula sobre inteligência artificial e uma visita de Estado, ambos a convite do primeiro-ministro Narendra Modi.

O presidente está acompanhado de uma ampla comitiva de ministros e deve assinar uma série de acordos em diversas áreas, como saúde e terras raras. Entre os empresários presentes, destacam-se representantes do agronegócio e do setor de saúde.

Além dos compromissos já divulgados, Lula deve participar de reuniões bilaterais com chefes de Estado e de governo. Como mostrou a Folha de S. Paulo, o presidente da França, Emmanuel Macron, solicitou um encontro com o brasileiro durante o período em que ambos estarão na capital para a cúpula de inteligência artificial. A agenda, porém, ainda não foi confirmada.

O Ministério das Relações Exteriores declarou, em conversas com jornalistas na última quinta-feira (12), que o governo brasileiro recebeu pedidos de diversas reuniões bilaterais à margem do evento, ao mesmo tempo em que também encaminhou convites a outros chefes de Estado e de governo.

Lula também deve se reunir com empresários estrangeiros e participar de um fórum que reunirá empreendedores dos dois países para a prospecção de novos negócios.

Na passagem por Seul, o presidente será recebido pelo chefe de Estado da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, em visita de Estado. No país, há expectativa de abertura de mercado em diversas áreas, especialmente na carne bovina.