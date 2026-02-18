SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma avalanche nas montanhas de Sierra Nevada, no norte da Califórnia, matou oito esquiadores, informaram as autoridades locais, nesta quarta-feira (18).

As operações de resgate continuam, sob condições climáticas extremas, para tentar resgatar um nono esquiador, considerado desaparecido, segundo a xerife do condado de Nevada, Shannan Moon.

A avalanche atingiu, na terça-feira (17), um grupo de quinze pessoas, seis das quais foram resgatadas no mesmo dia. Ela ocorreu às 11h30 locais (16h30 em Brasília), no Castle Peak, um dos mais populares picos da Floresta Nacional de Tahoe, segundo a polícia local.

"Pelo menos seis esquiadores sobreviveram à avalanche e permanecem no local aguardando o resgate", afirma um comunicado. O local foi atingido por uma forte tempestade.

As autoridades tinham anunciado que havia 16 pessoas no grupo, antes de revisar o número para 15.

"Devido às condições climáticas extremas, a equipe de resgate demorou várias horas para alcançar os esquiadores e transportá-los para um local seguro, onde foram submetidos a uma avaliação médica", afirmou a polícia. Os resgatados apresentam ferimentos variados, e dois foram encaminhados a um hospital para tratamento.

"As buscas continuam, dependendo das condições climáticas", acrescentou o comunicado.

O incidente está entre as avalanches isoladas mais mortais já registradas nos Estados Unidos. Avalanches causaram uma média de 27 mortes por inverno no país na última década, informou o centro.

Um alerta de tempestade de inverno estava em vigor para grande parte do norte da Califórnia nesta terça-feira (17), com previsão de neve intensa nas regiões mais altas de Sierra Nevada.

O Centro de Avalanches de Sierra Nevada havia emitido um alerta antes do amanhecer de terça-feira, advertindo sobre "alto risco de avalanche" na região de esqui, disse o comunicado do xerife.

"Não acho que foi uma escolha sensata", disse o capitão policial Russell Greene, do condado de Nevada, sobre a decisão de uma empresa de turismo de esqui de levar clientes pagantes para o interior sob tais condições, acrescentando: "Mas ainda não sabemos todos os detalhes". Ele se recusou a nomear a empresa envolvida.

Equipes de resgate de esqui foram enviadas à zona da avalanche a partir do Boreal Mountain Ski Resort e do Alder Creek Adventure Center de Tahoe Donner.

Os sobreviventes se refugiaram em um abrigo improvisado, construído parcialmente com lonas, e se comunicaram com os socorristas via sinalizador de rádio e mensagens de texto.

Greene não informou quantos dos guias de esqui e quantos de seus clientes estavam entre os desaparecidos.

As condições climáticas permaneciam perigosas nas encostas do interior de Sierra Nevada, com atividade adicional de avalanche esperada durante a noite de terça-feira e até quarta-feira (18), de acordo com o comunicado do xerife.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, foi informado sobre a avalanche, e as autoridades estaduais estavam "coordenando um esforço de busca e resgate com todas as forças disponíveis" em conjunto com equipes de emergência locais, disse seu gabinete em uma publicação no X.