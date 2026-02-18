SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, participou de uma cerimônia para mostrar um novo tipo de arma: um lançador múltiplo de foguetes. Esse equipamento pode disparar mísseis com ogivas nucleares em direção à Coreia do Sul, principal rival do país. A imprensa estatal norte-coreana divulgou a notícia nesta quinta-feira (19) -noite de quarta-feira no Brasil.

Na apresentação, Kim elogiou o lançador de 600 milímetros e o descreveu como "único no mundo". Segundo ele, o equipamento é ideal para "ataques especiais" ou "missões estratégicas", termos que podem indicar o uso de armas nucleares. Kim disse que a arma serve como dissuasão, ou seja, uma forma de intimidar inimigos.

"Quando esta arma for realmente utilizada, nenhuma força poderá esperar a proteção de Deus. É realmente uma arma maravilhosa", disse, de acordo com a KCNA.

A Coreia do Norte tem aumentado testes de mísseis nos últimos anos. No mês passado, Kim visitou a fábrica em que esses foguetes são feitos. Autoridades sul-coreanas alertaram que eles podem atingir o vizinho ao sul com precisão.

Recentemente, Pyongyang disse ter derrubado um drone de vigilância sul-coreano, o que aumentou as tensões entre os vizinhos. Kim Yo-jong, irmã influente de Kim Jong-un, elogiou nesta quinta a promessa de Seul de evitar novos incidentes.

Analistas apontam que essa campanha armamentista tem como objetivo melhorar as capacidades de ataque de precisão, desafiar tanto os Estados Unidos quanto a Coreia do Sul e testar armas antes de potencialmente exportá-las para a Rússia.