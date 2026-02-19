BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Um dia após destituir o presidente interino José Jerí, o Congresso do Peru escolheu o esquerdista José Balcázar (Peru Livre) nesta quarta-feira (18) como novo líder interino, que deverá governar até 28 de julho.

Com 60 votos ante 46 de María del Carmen Avila, ele foi escolhido para liderar o Congresso e, consequentemente, a Presidência do país, que chegou a ficar vaga por 24 horas com a deposição de Jerí.

Nascido em Nanoch, é advogado e professor. Foi membro do Tribunal Superior de Lambayeque e juiz do Supremo Tribunal. Em 2021, foi eleito para o Congresso pelo Peru Livre, partido que conquistou a Presidência em 2021 com Pedro Castillo --que atualmente cumpre pena por uma tentativa fracassada de autogolpe. Com sua chegada ao poder, cresce a expectativa de que Castillo poderia receber um indulto.

O parlamentar também fez declarações controversas relacionadas à sua posição sobre o casamento infantil, mas depois disse ter sido incorretamente interpretado.

A votação foi para o segundo turno, em uma disputa com a centro-direitista Avila, que havia recebido apenas três votos a menos que ele na primeira consulta.

Além deles, dois outros parlamentares se candidataram a liderar o Congresso temporariamente: o esquerdista e Edgar Reymundo (Juntos pelo Peru) e o conservador Héctor Acuña (Aliança pelo Progresso).

A banca de Reymundo se retirou do plenário segundo turno, acusando os dois candidatos mais votados de repartirem ministérios durante a votação.

Em mais um episódio da crise peruana, José Jerí, de 39 anos, havia substituído Dina Boluarte na Presidência em outubro, após ela ser destituída durante um processo de forma relâmpago em que foi considerada pelo Parlamento como incapaz de governar.

O Congresso o considerou inicialmente um bom candidato, mas o destituiu rapidamente por má conduta e falta de idoneidade. Jerí enfrentou investigações por tráfico de influência, especialmente por sua reunião com o empresário chinês e pela sua intervenção nas contratações de nove mulheres.

O agora ex-presidente se despediu oficialmente do cargo por meio de um vídeo publicado no TikTok, no qual agradeceu aos cidadãos e garantiu que continuará trabalhando pelo país a partir de seu cargo de legislador.

"Servir ao Peru foi e continuará sendo uma honra", disse ele na mensagem, na qual acrescentou: "Muito obrigado por vocês. Até logo." O breve vídeo viralizou logo após sua publicação.

O Peru tem enfrentado uma crise de instabilidade institucional, com um Congresso superpoderoso e um Executivo frágil. Dos últimos 7 presidentes, 4 foram destituídos e 2 renunciaram antes de serem afastados.

Agora são nove os políticos que ocuparam a Casa de Pizarro desde 2016.

"Viramos um meme internacional, mesmo em uma região conturbada, como a América Latina, o Peru se destaca pela troca de presidentes", comentou o jornalista Sebastián Ortíz, em uma transmissão do jornal El Comercio.

O dispositivo da decretação de "incapacidade moral" pelo Congresso é uma justificativa política comum para destituir presidentes que perdem apoio do Parlamento.

Jerí enfrentava sete pedidos de censura impulsionados pela oposição de esquerda e por um bloco de partidos de direita.

O mecanismo, previsto na Constituição, é usado para debater no Congresso as ações ou acusações contra autoridades de alto escalão. Para aprová-lo, é necessário metade mais um voto na sessão.

O governo interino de Jerí começou com a promessa de garantir estabilidade e transparência nas próximas eleições, mas a crise atual pode prejudicar os partidos que o apoiaram.

Mais de 30 candidatos estão na corrida pelo comando do país em 12 abril. Nem Jerí e nem Balcázar poderão se candidatar.

Apesar das crises políticas, a economia social de mercado do Peru permanece estável, com a moeda local sendo uma das mais fortes da América Latina e a inflação controlada.

No entanto, a informalidade no mercado de trabalho é um grande problema, com 70% dos peruanos sem proteções legais.

RELEMBRE OS PRESIDENTES DO PERU DESDE 2016

Ollanta Humala (jul.11-jul.16) Último líder peruano a concluir o mandato

Pedro Pablo Kuczynski (jul.16-mar.18) Eleito em 2016, renunciou antes de ser destituído por denúncias de corrupção

Martín Vizcarra (mar.18-nov.20) Foi vice de PPK, destituído pelo Congresso por denúncias de corrupção

Manuel Arturo Merino (10.nov.20-15.nov.20) Era presidente do Congresso, renunciou por falta de apoio

Francisco Sagasti (nov.20-jul.21) Presidia o Congresso, assumiu para completar mandato

Pedro Castillo (jul.21-dez.22) Eleito em 2021, foi destituído ao tentar um autogolpe

Dina Boluarte (dez.22-out.25) Foi vice de Castillo, deposta pelo Congresso por 'incapacidade moral'

José Jeri (out.25-fev.26) Presidia o Congresso, foi deposto por 'má conduta'

José María Balcázar (desde 18.fev.26) Escolhido pelo Congresso para completar mandato até julho