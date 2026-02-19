SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A imprensa britânica noticiou que o ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, irmão mais novo do rei Charles 3º, foi preso nesta quinta-feira (19) sob suspeita de má conduta em cargo público devido aos seus vínculos com Jeffrey Epstein.

A informação foi divulgada pela emissora BBC e pelo jornal The Guardian. O Palácio de Buckingham ainda não se pronunciou.

Andrew foi destituído de todos os títulos reais no ano passado, devido aos laços com Epstein, em um escândalo que lançou uma sombra sobre a família real britânica.

