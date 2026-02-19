SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 4,1 foi registrado na região de Lisboa nesta quinta-feira (19), afirmou o IPMA (Instituto do Mar e da Atmosfera). Por enquanto, não há registro de feridos.

Segundo o órgão, o epicentro do tremor foi próximo à cidade de Alenquer, cerca de 45 km ao norte da capital de Portugal, e ocorreu a uma profundidade de 15 km, pouco depois do meio-dia. "Se a situação assim o exigir, novos comunicados serão emitidos", disse o instituto.

Em agosto de 2024, no dia 26 de agosto de 2024, por volta das 5h11, um sismo de magnitude 5,3 foi sentido em Portugal, Espanha, Gibraltar e Marrocos. O epicentro do sismo foi identificado a 58 quilômetros a oeste de Sines, no sul de Portugal, e a 16 quilômetros de profundidade.

Já em fevereiro de 2025, um terremoto de magnitude 4,7 foi registrado na região de Lisboa. O sismo teve origem em Seixal, cidade no distrito de Setúbal, às 13h24 locais (10h24 no Brasil), a um quilômetro de profundidade. Na ocasião, houve relatos de que o abalo foi sentido também em Vila Nova de Santo André, Lisboa e Portimão, assim como nas cidades espanholas de Badajoz, Sevilha, Huelva e Islantilla.