SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - E-mails divulgados dos arquivos de Jeffrey Epstein mostram a relação de amizade entre ele e Naomi Campbell, 55, durante as últimas décadas.

Documentos mostram que a supermodelo e Epstein conversavam frequentemente e se convidavam para festas e jantares, segundo a revista People. Naomi chegou a convidar Jeffrey para sua festa de aniversário em 2004, que ocorreu em St. Tropez, na França. Os arquivos, que têm trechos ocultados, foram divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA.

Naomi fez convites para Epstein em 2010, um ano após ele ter sido libertado da prisão após se declarar culpado de aliciar uma menor. Na época, ele havia sido convidado para uma festa na loja da Dolce & Gabbana em Paris para celebrar 25 anos de parceria da modelo com a grife e um evento da NEON que ela coorganizou com Dasha Zhukova, então esposa do bilionário russo Roman Abramovich, em Moscou.

Um membro da equipe da modelo escreveu em e-mail que estaria na porta de um dos eventos se houvesse "algum problema". O e-mail compartilhava detalhes da festa da Dolce & Gabbana em Paris.

Em janeiro de 2016, Campbell chegou a pedir para usar o jato particular de Epstein, mas ele recusou o pedido. Segundo a People, em e-mails trocados entre Epstein e uma pessoa não identificada, Campbell solicitou o uso para viajar a Miami. Dias depois, um membro da equipe dele escreveu que não conseguiu entrar em contato com a modelo.

Em 2010, foi revelado que Campbell já havia viajado várias vezes no avião particular de Epstein.

Algumas das comunicações divulgadas aconteciam entre os assistentes de Naomi e Epstein. Em um dos arquivos de 27 de setembro de 2011, Sarah Kellen, assistente de Jeffrey, entrou em contato com a modelo antes da viagem de seu chefe para a Europa: "Oi, Naomi. Jeffrey está em Paris e queria saber se você também está por aí. Espero que esteja tudo bem".

Naomi se pronunciou sobre sua relação com Epstein em 2019. "O que [Epstein] fez é indefensável e, quando ouvi isso, fiquei enjoada, assim como todos os outros. Já tive minha cota de predadores sexuais e, graças a Deus, tinha pessoas boas ao meu redor que me protegeram disso. Estou ao lado das vítimas. Elas ficarão traumatizadas para sempre", disse à People.