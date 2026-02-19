SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Argentina, Javier Milei, aparece em vídeo cantando a música 'Burning Love', de Elvis Presley, em meio ao caos instalado no país em protesto contra a reforma trabalhista.

Líder conservador surge ao lado de Viktor Orbán, primeio-ministro da Hungria, e Gianni Infantino, presidente da Fifa. Na gravação, Milei aparece em clima descontraído e entre gargalhadas.

Cena ocorreu durante encontro promovido pelo presidente Donald Trump, que reuniu um grupo de líderes para participar da primeira reunião de seu Conselho de Paz nos Estados Unidos.

Clima descontraído gerou revolta nas redes sociais. Internautas argentinos criticaram a postura de Milei, em meio a dias turbulentos e de tensão social devido à votação da reforma trabalhista. "Vergonha internacional", escreveu um deles.

Milei enfrenta a quarta greve geral em dois anos de governo. A reforma, qualificada de "regressiva e inconstitucional" pela central sindical, reduz as indenizações, estende a jornada de trabalho para 12 horas e limita o direito de greve.

Governo afirma que movimento ajudará a reduzir a informalidade, que atinge mais de 40% do mercado de trabalho. Ele também argumenta que a reforma deve criar empregos graças a uma menor carga tributária sobre os empregadores.

A greve de 24 horas, iniciada à meia-noite, foi acatada pela maioria dos sindicatos. As poucas linhas de ônibus que desconsideraram a convocação circulavam quase vazias nas principais avenidas da capital argentina, constatou a agência de notícias AFP. O trânsito de automóveis particulares estava incomumente intenso.

Redes de supermercados, farmácias e comércios mantiveram portas fechadas. Nas grandes estações de trem e nos principais pontos de transporte coletivo não se via o habitual vai e vem de pessoas indo para o trabalho.