SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos dez manifestantes que protestavam contra a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei foram presos em Buenos Aires, nesta quinta-feira (19), segundo informações divulgadas pela imprensa local.

Policiais avançaram contra manifestantes que derrubaram parte da grade. A barreira separava a Praça do Congresso do Palácio Legislativo, onde ocorre a votação da reforma trabalhista.

Distúrbios começaram por volta das 18h. As forças de segurança avançaram com motos, a pé e com cães. Balas de borracha e gás lacrimogêneo também foram utilizados pelos agentes.

Milei enfrenta a quarta greve geral em dois anos de governo. A reforma, qualificada de "regressiva e inconstitucional" pela central sindical, reduz as indenizações, estende a jornada de trabalho para 12 horas e limita o direito de greve.

Governo afirma que movimento ajudará a reduzir a informalidade, que atinge mais de 40% do mercado de trabalho. Ele também argumenta que a reforma deve criar empregos graças a uma menor carga tributária sobre os empregadores.

A greve de 24 horas, iniciada à meia-noite, foi acatada pela maioria dos sindicatos. As poucas linhas de ônibus que desconsideraram a convocação circulavam quase vazias nas principais avenidas da capital argentina, constatou a agência de notícias AFP. O trânsito de automóveis particulares estava incomumente intenso.

Redes de supermercados, farmácias e comércios mantiveram portas fechadas. Nas grandes estações de trem e nos principais pontos de transporte coletivo não se via o habitual vai e vem de pessoas indo para o trabalho.

Imprensa