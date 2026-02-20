SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump disse que instruirá o Secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, e outras agências a divulgarem arquivos do governo sobre "vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs)".

Trump revelou sua decisão ontem em uma postagem em sua própria rede social. Ela foi tomada após o ex-presidente Barack Obama dizer, em entrevista a um podcast, que os alienígenas "são reais, mas eu não os vi, e eles não estão sendo mantidos na Área 51".

"Com base no enorme interesse demonstrado, instruirei o Secretário da Guerra e outros Departamentos e Agências relevantes a iniciarem o processo de identificação e divulgação de arquivos governamentais relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs), bem como quaisquer outras informações ligadas a esses assuntos altamente complexos, porém extremamente interessantes e importantes. Que Deus abençoe a América", escreveu Trump, em publicação na rede Truth Social.

Trump acusou Obama de ter divulgado informações sigilosas ao falar sobre a existência de alienígenas. Porém, ele não apresentou qualquer prova para sustentar sua alegação. "Ele retirou isso de informações confidenciais... Ele não deveria fazer isso", disse Trump ontem a repórteres a bordo do Air Force One enquanto viajava para a Geórgia. "Ele cometeu um grande erro".

A Área 51 é uma instalação secreta da Força Aérea em Nevada que, segundo teorias da conspiração, abriga corpos alienígenas e uma nave espacial acidentada. Arquivos da CIA divulgados em 2013 afirmam que se trata de um local de testes para aviões espiões ultrassecretos.


