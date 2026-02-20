SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad, na sigla em inglês) disse que detectou e rastreou várias aeronaves militares russas operando na Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca.

Foram detectados dois bombardeiros Tu-95, dois caças Su-35 e uma aeronave de alerta aéreo antecipado e controle A-50. Segundo o Norad. As aeronaves estavam no espaço aéreo ao redor dos Estados Unidos e Canadá.

O Norad enviou quatro caças (dois F-16 e dois F-35), uma aeronave de alerta aéreo antecipado e controle E-3 e quatro aviões-tanque KC-135 para a área. O objetivo era interceptar, identificar e escoltar os aviões russos.

As aeronaves russas não entraram no espaço aéreo soberano dos Estados Unidos e Canadá. Segundo o Norad, os aviões da Rússia permaneceram no espaço aéreo internacional e foram escoltados até deixar a Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca.