SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de combate da Força Aérea do Irã caiu, na noite desta quinta-feira (19), durante a realização de um treinamento militar. A bordo estavam dois pilotos, um morreu. Exercício ocorre em meio à tensão do Irã com os EUA.

O segundo piloto saiu ileso. A aeronave caiu durante um exercício de treinamento noturno na província ocidental de Hamadan. "A causa do acidente está sendo investigada", informou a emissora estatal iraniana Irib no Telegram.

País tem realizado uma série de exercícios militares. O Irã realizou, nesta semana, exercícios navais no Estreito de Ormuz. Agora, a ideia é fazer exercício naval conjunto com a Rússia.

Treinamento ocorre em meio à tensão com os EUA. Os norte-americanos mandaram vários equipamentos para o Oriente Médico. O USS Gerald Ford -tido como o porta-aviões mais avançado-, por exemplo, deve chegar à região já neste fim de semana. Outros recursos, como aviões-tanque de reabastecimento e caças, já haviam sido enviados.

"Vocês provavelmente descobrirão em 10 dias", disse Donald Trump nesta quinta, ao afirmar que o mundo deve saber em breve se os EUA tomarão medidas militares contra o Irã. As afirmações foram feitas durante a reunião inaugural do Conselho da Paz em Washington, D.C.

Trump sugeriu que considera a possibilidade de um ataque. "Talvez tenhamos que dar um passo adiante, ou talvez não. Talvez cheguemos a um acordo", acrescentou.

O republicano fez novamente pressão sobre o país iraniano para chegar a um consenso. "Se não acontecer [um acordo], não aconteceu. Coisas ruins acontecerão se não acontecer", ameaçou.

EUA têm buscado expandir o escopo das negociações. O objetivo de Trump é levar para a mesa de discussões questões não nucleares, como o arsenal de mísseis iraniano. O Irã afirma estar disposto apenas a discutir restrições para o seu programa nuclear. Em troca, o alívio às sanções.

Teerã descarta a possibilidade de abandonar completamente o enriquecimento de urânio. Os iranianos afirmaram nesta quinta que havia concordado com os Estados Unidos sobre "diretrizes gerais" em Genebra para um acordo que evitasse conflitos, mas descartou a chance de discutir o seu programa de mísseis.

Casa Branca não está completamente satisfeita com negociações. A secretária de imprensa do governo Trump, Karoline Leavitt, disse aos repórteres que houve algum progresso em Genebra, mas que ainda estamos muito distantes em algumas questões.

IRÃ ESTÁ REFORÇANDO INSTALAÇÕES NUCLEARES

Imagens de satélite mostram o país se movimentando. Os iranianos estariam usando concreto e grandes quantidades de terra para enterrar locais estratégicos, segundo a CNN.

Esta segunda rodada de conversas sob a mediação de Omã buscava um acordo sobre o programa nuclear do Irã, em troca do levantamento das sanções americanas em um contexto de grave crise econômica, um dos fatores que desencadearam os protestos das últimas semanas.

IRÃ REITERA AMEAÇÃS CONTRA BASES DOS EUA

Ontem mais cedo, o Irã reiterou suas ameaças de atacar bases dos EUA no Oriente Médio caso seja alvo de "uma agressão militar". "Em tais circunstâncias, todas as bases americanas, infraestruturas e bens na região constituem alvos legítimos", escreveu o embaixador iraniano na ONU em uma carta dirigida a António Guterres.

Os dois países concluíram sua segunda rodada de conversas na Suíça na terça-feira (17). Ao mesmo tempo, o líder supremo do Irã advertiu, em um discurso veemente, que o porta-aviões americano presente na região poderia ser afundado.