SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O espólio de Jeffrey Epstein concordou em pagar até US$ 35 milhões (cerca de R$ 182 milhões) para encerrar uma ação coletiva que acusava dois dos assessores do financista de ajudar e facilitar seu esquema de tráfico sexual de mulheres e adolescentes.

O escritório de advocacia Boies Schiller Flexner, que representa vítimas de Epstein, protocolou o acordo no tribunal federal de Manhattan nesta quinta-feira (19). O documento agora precisa ser homologado por um juiz federal para que se torne definitivo.

Se aprovado, o acordo encerrará uma ação movida em 2024 contra Darren Indyke, ex-advogado de Epstein, e Richard Kahn, que foi seu contador. Eles são responsáveis por administrar a herança do financista.

Ambos negaram qualquer conduta imprópria decorrente de sua relação com Epstein e não foram acusados de nenhum crime. Mas o acordo, se for confirmado, colocará fim à ação inicial na qual ambos os assessores foram acusados de facilitar as atividades ilícitas do financista.

No processo, os advogados do Boies Schiller Flexner afirmaram que Indyke e Kahn ajudaram Epstein a criar uma complexa rede de empresas e contas bancárias que lhe permitiu ocultar seus abusos e pagar vítimas e recrutadores, enquanto permaneciam "generosamente remunerados" por seu trabalho.

O escritório Boies já havia ajudado a obter US$ 365 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão) em acordos com os bancos JPMorgan Chase e Deutsche Bank após acusá-los de ignorar sinais de alerta sobre Epstein, que já foi cliente das instituições financeiras.

O espólio de Epstein já havia criado um fundo de restituição que pagou US$ 121 milhões (cerca de R$ 631 milhões) a vítimas, além de ter destinado US$ 49 milhões (cerca de R$ 255 milhões) a acordos adicionais.

O advogado Daniel H. Weiner, que representa Indyke e Kahn, disse em um comunicado enviado por email que o acordo proporcionará "um meio confidencial de reparação financeira" para as vítimas de Epstein que ainda não tenham resolvido reivindicações contra o espólio.

O financista se suicidou em uma prisão de Nova York em agosto de 2019.