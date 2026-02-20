SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma fala de Barack Obama sobre extraterrestres provocou reação imediata de Donald Trump, que ordenou a divulgação de arquivos secretos dos EUA sobre o tema.

Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, afirmou em tom de brincadeira que "eles são reais, mas eu não os vi, nem estão sendo mantidos na Área 51". O comentário, feito durante participação em podcast, fez referência a teorias conspiratórias populares no país sobre a existência de alienígenas e a famosa base militar em Nevada.

A declaração viralizou nas redes sociais e motivou Trump a anunciar divulgação de informações sobre o tema. Presidente Trump anunciou, na rede Truth Social, que instruiria o Secretário de Guerra e outras agências do governo norte-americano a tornarem públicos arquivos sobre "vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs)".

Trump acusou Obama de ter divulgado informações confidenciais ao comentar o tema, mas não apresentou provas. "Ele retirou isso de informações confidenciais... Ele não deveria fazer isso. Ele cometeu um grande erro", disse Trump a repórteres.

A Área 51 é uma instalação secreta da Força Aérea em Nevada que, segundo teorias da conspiração, abriga corpos alienígenas e uma nave espacial acidentada. Arquivos da CIA divulgados em 2013 afirmam que se trata de um local de testes para aviões espiões ultrassecretos.

NOTA DE ESCLARECIMENTO DE OBAMA

Diante da repercussão, Obama divulgou uma nota esclarecendo sua posição. Ele afirmou: "Estatisticamente, o universo é tão vasto que as chances de haver vida lá fora são boas. Mas as distâncias entre os sistemas solares são tão grandes que as chances de termos sido visitados por alienígenas são baixas, e não vi nenhuma evidência durante minha presidência de que extraterrestres tenham entrado em contato conosco. É verdade!"

Obama reforçou que não há qualquer evidência, em sua experiência como presidente, de que os Estados Unidos tenham mantido contato com seres de outro planeta.