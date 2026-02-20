SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Declarações recentes de Barack Obama e Donald Trump voltaram a colocar a Área 51 no centro das teorias sobre extraterrestres nos Estados Unidos.

O QUE É A ÁREA 51 E POR QUE ELA VIROU LENDA

A Área 51 é uma base da Força Aérea dos Estados Unidos no deserto de Nevada, na região do lago Groom. O local fica a cerca de 135 km ao norte de Las Vegas e tem uma pista de pouso de 3,7 km, mas é ilegal sobrevoar a área.

O complexo foi construído durante a Guerra Fria e inaugurado em 1955, mas passou décadas fora do reconhecimento oficial. A CIA só reconheceu publicamente a existência do local em agosto de 2013. O sigilo alimentou teorias de que a base guardaria naves e corpos alienígenas, mas não há comprovação disso. Arquivos da CIA divulgados em 2013 indicam que a área foi usada como local de testes de aviões espiões ultrassecretos, segundo a Reuters.

Uma das histórias mais conhecidas sobre a Área 51 envolve o caso Roswell, em 1947, no Novo México. Uma suposta nave tripulada por alienígenas teria caído na cidade de Roswell e há quem acredite que a nave e o corpo do piloto teriam sido levados para a Área 51, mas o governo norte-americano disse que o objeto que caiu era um balão de vigilância.

Outro personagem frequente nessas teorias é Bob Lazar, que deu entrevista em 1989 dizendo ter trabalhado no local. Ele afirmou ter desmontado um óvni e lido documentos sobre extraterrestres, mas nunca apresentou provas.

A base também ficou conhecida por sinais de alerta no entorno e pela promessa de tolerância zero a invasores. Há avisos deixando claro que tentativas de entrada não serão aceitas.

OBAMA X TRUMP

Barack Obama disse acreditar que extraterrestres existem, mas afirmou que não os viu. Ele falou sobre o tema em entrevista ao apresentador de podcast Brian Tyler Cohen.

O ex-presidente negou saber de qualquer informação que ligue a Área 51 a alienígenas. "Não existe nenhuma instalação subterrânea, a menos que haja uma enorme conspiração e tenham escondido isso do presidente dos Estados Unidos", disse.

Donald Trump acusou Obama de ter revelado informação confidencial ao dizer que "alienígenas são reais". "Ele retirou isso de informações confidenciais... Ele não deveria fazer isso", afirmou a repórteres, sem apresentar provas, segundo a Reuters.

Na mesma entrevista citada por Trump, Obama também disse que os alienígenas não estão sendo mantidos na Área 51. "Eles são reais, mas eu não os vi, e eles não estão sendo mantidos na... Área 51", declarou.

A fala de Obama sobre a existência de ETs também apareceu em uma postagem no Instagram. "Não vi nenhuma evidência durante minha Presidência de que extraterrestres tenham entrado em contato conosco. Sério!", escreveu.

O QUE SE SABE SOBRE ÓVNIS NOS EUA HOJE

Nos últimos anos, o Pentágono abriu iniciativas para investigar relatos de objetos voadores não identificados. Segundo a Reuters, líderes militares disseram em 2022 que não encontraram evidências de visitas ou quedas de alienígenas na Terra.

Um relatório do Pentágono de 2024 afirmou que investigações do governo desde o fim da Segunda Guerra não acharam sinais de tecnologia extraterrestre. De acordo com a Reuters, a maioria dos avistamentos foi explicada como objetos e fenômenos comuns identificados erroneamente.