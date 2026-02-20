NOVA DÉLI, ÍNDIA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o principal assunto que quer discutir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no encontro previsto para março em Washington é o combate ao narcotráfico.

A declaração foi feita durante entrevista à TV India Times. Segundo Lula, o combate ao crime organizado é uma pauta prioritária para o governo e será tema central da conversa com o americano.

"Vamos encontrar os traficantes do crime organizado, vamos fazer isso juntos", disse ele em entrevista televisionada na manhã desta sexta-feira (20), no horário de Brasília.

O presidente declarou ainda o interesse de que os brasileiros presos nos EUA sejam enviados ao Brasil para serem julgados sob a legislação brasileira.

O assunto está diretamente ligado à prisão de Nicolás Maduro pelos americanos, uma vez que o principal argumento para a operação que resultou na captura do líder venezuelano é o combate ao narcotráfico. Trump afirma que Maduro e membros de seu regime conspiraram para traficar drogas em larga escala para os EUA.

O ditador, que segue em custódia, foi indiciado em um tribunal federal de Nova York por narcoterrorismo e outros crimes.

Na entrevista, o presidente afirmou que Maduro deveria ser julgado na Venezuela, e não fora do seu país. "O que importa agora é restabelecer a democracia na Venezuela, isso é o mais importante. E acredito que, se Maduro tiver que ser julgado, ele deve ser julgado em seu país, não no exterior", disse.

Em relação ao encontro com Trump, Lula afirmou ainda que irá discutir com o americano a exploração de minerais críticos e terras raras, de forma que garanta a soberania do Brasil, permitindo que o processamento dos materiais permaneça no país para fortalecer a indústria local.

Lula está na Índia para a Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial, em Nova Déli. O petista foi convidado pelo primeiro-ministro Narendra Modi para participar das discussões e realizar uma visita de Estado.