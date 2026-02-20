SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos quatro pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas após a explosão de um caminhão-tanque no Chilhe.

Caminhão que transportava gás liquefeito perdeu o controle, tombou e explodiu em Santiago, na manhã de ontem. A causa do acidente, ocorrido por volta de 8h no horário local (mesmo horário em Brasília), ainda não foi esclarecida e está sendo investigada.

Motorista do veículo está entre os mortos, mas o nome dele não foi informado. As demais vítimas também não tiveram informações divulgadas.

Cinco pessoas estariam em estado grave. De acordo com Claudio Orrego, governador da região metropolitana de Santiago, um deles "sofreu queimaduras em 100% do corpo, com risco iminente de morte".

O caminhão pertencia à empresa de gás local Gasco. A companhia não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.

Explosão foi sentida num raio de cerca de 150 a 200 metros e danificou pelo menos 50 veículos, segundo os bombeiros. O acidente ocorreu na comuna de Renca, na zona norte de Santiago, perto de uma importante rodovia e de uma área industrial. Alguns destroços atingiram três estabelecimentos comerciais, mas até o momento não há relatos de danos mais generalizados. Informaçã

A explosão gerou uma grande coluna de fumaça, visível de vários pontos da capital. Os bombeiros controlaram e combateram o incêndio.