SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma enorme cratera está se expandindo e pode provocar um colapso geológico na Indonésia.

O buraco, que atinge a região central de Aceh, vem aumentando de tamanho de forma rápida e devastadora. Com mais de 3 hectares, o equivalente a cerca de quatro campos de futebol, ele avança sobre terras agrícolas no distrito de Ketol.

Moradores relatam que as bordas chegam a se deslocar vários metros em um único dia. Imagens aéreas mostram falhas profundas no terreno, com encostas íngremes e rachaduras que continuam se alargando.

A cratera surgiu inicialmente na década de 2000, mas teve uma expansão acelerada nos últimos meses, após as fortes inundações que atingiram a região. O solo local é composto por materiais que absorvem grande quantidade de água, o que aumenta a infiltração e enfraquece a estrutura do terreno, favorecendo o desmoronamento progressivo.

Até o momento, uma estrada e diversas áreas agrícolas -conhecidas pelo cultivo de café e pimenta- foram engolidas pela cratera. A expansão ameaça outras propriedades e pode deixar mais de mil pessoas sem trabalho, segundo agricultores locais.

"Esperamos sinceramente que o governo nos compense pelas perdas ou nos encontre novas terras, pois todas as nossas plantações foram destruídas e não podemos mais plantar nada. Não sabemos se conseguiremos retomar o cultivo no próximo ano", disse uma agricultora local à Reuters.

De acordo com a agência estatal Antara News, o ministro das Obras Públicas da Indonésia, Dody Hanggodo, declarou que o governo está ciente do afundamento do solo e já iniciou medidas para enfrentar o problema. Entre as primeiras ações estão a instalação de barreiras de segurança próximas à cratera e o alerta para que moradores evitem a área.

As autoridades planejam intervenções estruturais para tentar estabilizar o solo e conter a expansão do colapso. Entre as práticas, o desvio do fluxo de água da encosta instável para reduzir a erosão, além do reforço e contenção em trechos de estrada afetados.

O governo também estuda a destinação de recursos para compensações financeiras às comunidades impactadas. Segundo Haili Yoga, chefe da região central de Aceh, os moradores esperam que as medidas sejam implementadas com urgência. "Esperamos que as diretrizes técnicas para o atendimento às comunidades afetadas cheguem em breve", relatou à Reuters.