SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O depoimento do bilionário e ex-CEO da Victoria's Secret, Leslie Wexner, 88, no Congresso dos Estados Unidos, sobre o escândalo sexual de Jeffrey Epstein, ficou marcado por uma advertência ruidosa de seu advogado.

Leslie depôs ontem por cerca de quatro horas no Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados dos EUA. O bilionário foi questionado sobre a relação de proximidade que manteve com Epstein ao longo de duas décadas.

Em determinado momento, uma advertência do advogado de Leslie vazou no microfone e chamou a atenção pelo teor: "Eu vou te matar se você responder outra pergunta com mais de cinco palavras", disse Michael Levy próximo ao ouvido de Leslie.

Wexner reagiu com sorriso à advertência do advogado e respondeu apenas com "ok". Após esse momento, o bilionário continuou a responder os questionamentos feitos pelo Comitê. A "bronca" do defensor repercutiu na imprensa internacional.

Leslie foi chamado para depor por aparecer como "coconspirador" de Epstein em um documento feito pelo FBI em 2019. O fato de ser citado no documento não significa que ele cometeu crimes, mas os congressistas americanos têm investigado todos aqueles citados em documentos do caso do criminoso sexual.

Durante o depoimento, Leslie admitiu que era próximo de Epstein e que visitou a ilha do criminoso sexual uma única vez. O ex-CEO da Victoria's Secret, porém, negou ter conhecimento das práticas criminosas de Epstein e garantiu que não "testemunhou, tolerou ou acobertou" qualquer conduta ilícita do então amigo.

Bilionário afirmou que rompeu laços definitivos com Jeffrey e o acusou de roubo. "Rompi relações com Epstein de forma completa e irrevogável há quase 20 anos, quando descobri que ele era um abusador, um criminoso e um mentiroso. Nunca participei, nem fui cúmplice, de nenhuma das atividades ilegais de Epstein".

Ele também admitiu que escreveu uma mensagem com par de seios para Epstein, mas disse se arrepender. "Infelizmente, eu a escrevi", disse ele, que alegou tratar de uma felicitação pelo aniversário de Jeffrey.

Jeffrey Epstein foi gestor financeiro pessoal de Wexner. Depois de pelo menos duas décadas de parceria, o bilionário rompeu com Jeffrey após acusá-lo de usar seu dinheiro para comprar propriedades. Em seu depoimento, ele afirma ter sido enganado por Epstein, a quem chamou de "vigarista".