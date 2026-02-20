WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Caminhar por Washington é ser constantemente relembrado que Donald Trump é presidente. Em toda a capital americana, há agora banners estendidos em frente a prédios públicos e nomes alterados pelo republicano para homenagear a si mesmo.

No Kennedy Center, por exemplo, que foi rebatizado para Trump-Kennedy Center, um homem andava de bicicleta em meio ao inverno em janeiro enquanto gritava: "Dane-se o Trump. Danem-se os republicanos". Na frente do prédio, um grupo de artistas fez uma performance contra a truculência do ICE, polícia de imigração dos Estados Unidos, nos últimos dias.

Além do centro cultural, um dos mais famosos dos EUA, o nome do presidente foi incluído no Instituto da Paz -

-e Trump disse durante evento que essa foi uma surpresa do secretário de Estado, Marco Rubio- e banners com seu rosto foram instalados em três departamentos, o mais recente no Departamento de Justiça, que historicamente mantinha certa independência do chefe do Executivo.

A prática tem sido comparada ao culto à personalidade, usado em regimes ditatoriais como a Coreia do Norte, para reforçar a autoridade do líder e moldar a percepção do público.

"Ditadores querem controlar a mídia e a forma como sua imagem é apresentada", diz Thomas Whalen, professor de história moderna da Universidade de Boston. "Trump tem feito isso não só com banners, mas também tentando pressionar [as emissoras de TV] via FCC [Comissão Federal de Comunicações] e processos judiciais, ameaçando licenças de transmissão. É tudo parte de uma estratégia geral."

No novo banner, instalado nesta semana na pasta da Justiça, o rosto do republicano é acompanhado pela frase "Make America Safe Again" (Faça a América Segura Novamente). O caso chamou a atenção da imprensa americana pela crescente falta de imparcialidade da agência.

Além disso, em meio às críticas que o governo Trump recebe pela falta de transparência na condução da liberação dos arquivos ligados a Jeffrey Epstein, acusado de manter ampla rede de tráfico sexual, a secretária de Justiça Pam Bondi tem demonstrado pouca distância em relação ao chefe do Executivo. Em audiência recente no Congresso, não poupou elogios a Trump e chegou a afirmar que ele é o melhor presidente da história dos EUA.

É o mesmo Departamento de Justiça que, em fevereiro deste ano, processou a Universidade Harvard por recusar-se a entregar dados de admissão ao governo federal. A ação integra uma ofensiva mais ampla da administração Trump contra universidades de elite, conduzida sob o pretexto de combater o antissemitismo nos campus -especialmente após as manifestações pró-Palestina que eclodiram pelo país depois dos ataques do Hamas contra Israel em outubro de 2023.

Harvard, que já havia se comprometido a implementar medidas de proteção a estudantes judeus, sustenta que as ações do governo são, na verdade, uma retaliação inconstitucional à sua recusa de submeter-se ao controle ideológico da Casa Branca.

Para Thomas Whalen, ter o rosto ou o nome em algum edifício é uma honra concedida a um presidente depois que ele deixa o cargo, ou, no caso do presidente Kennedy, depois da morte --o democrata foi assassinado antes do término do mandato.

"Fazer isso enquanto ainda se está na Casa Branca é bastante audacioso, nunca foi tentado antes. Lembra ditadores que colocam suas imagens por toda parte, ou cultos à personalidade praticados por Stálin e Mao [Tse-Tung]", diz ele, que lembra que Mao ainda tem seu rosto estampado na China. "Talvez esse seja o modo de Trump tentar garantir a eternidade; ele acha que, como Mao, poderá 'viver para sempre' na memória das pessoas. Ou que ele se tornará o Mao americano, estampado em camisetas de todos."

Não à toa, as imagens de Trump em dois outros prédios estão pareadas com presidentes reconhecidos por mudanças políticas e reformas significativas. No Departamento de Agricultura, o rosto do presidente aparece em um grande banner ao lado de uma faixa em homenagem a Abraham Lincoln. O primeiro presidente republicano venceu a Guerra Civil que acabou com a escravidão nos EUA e foi responsável pela criação do departamento, que chamou de "departamento do povo" em 1862.

Trump já se comparou diversas vezes a Lincoln e mencionou que sua primeira gestão impactou positivamente a população negra e, em campanha, disse ter sido o melhor presidente para essa minoria desde o homem que aboliu a escravatura.

Já no Departamento do Trabalho, Trump aparece ao lado de Franklin Roosevelt, lembrado pelo New Deal e por políticas que priorizavam o cidadão comum após a Grande Depressão.

"É bizarro", diz o escritor e historiador Kurt Andersen ao analisar a tendência de Trump se proliferando por Washington. Assim como Whalen, ele concorda que a prática foge das normas da política americana. Autor do livro "The Breakup", um romance ambientado nos Estados Unidos de 2020, ele também cita que a atitude pode fazer parte de uma estratégia deliberada de gestão de atenção.

"O que acontece é que líderes seguem normas, não leis. E ele descobriu isso: percebeu que, se algo não é contra a lei, então ele pode fazer. Não importa o quanto a maioria das pessoas odeie. Ele pensa: 'Vou desafiar isso. Talvez os tribunais me parem eventualmente, mas, enquanto isso, eu posso fazer'."

Whalen, da Universidade de Boston, lamenta a tendência autoritária de Trump. "Lutamos para acabar com o culto à personalidade neste país. Esse era o objetivo da Revolução Americana", diz ele. "Somos um país de leis, não de homens. Trump está revertendo isso, tornando todos os americanos súditos, não cidadãos."


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se