SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro que vive nos Estados Unidos há 24 anos foi preso por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas) na última quinta-feira (19), em Maryland.

Ailton Desouza foi detido enquanto dirigia um veículo da empresa em que trabalha. O brasileiro é contratado pela Mattison Sunrooms, uma companhia que constrói varandas envidraçadas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ele é detido. Nas imagens, Ailton aparece algemado e sentado em uma viatura do ICE, enquanto responde a questionamentos dos oficiais.

O brasileiro, que é natural do Paraná, pergunta aos agentes se pode comprar uma passagem para o Brasil. Ailton explica que tem dinheiro no carro. "Posso comprar as passagens hoje ou amanhã", diz ele enquanto é acorrentado por dois oficiais do ICE.

O paranaense vive nos EUA com a esposa e tem dois filhos que nasceram no país. O UOL conversou com o empregador de Ailton na Mattison Sunrooms, Ian Mattison, que explicou que o brasileiro é gentil, inteligente e muito competente. "É de partir o coração. Ele é um dos melhores homens que já conheci", descreveu.

Empregador afirma que contratou um advogado para Ailton. O profissional tenta liberar o brasileiro, que está detido atualmente no centro de detenções de imigrantes em situação irregular em Baltimore, sob fiança.

O UOL questionou o ICE para esclarecer detalhes da prisão do brasileiro e aguarda retorno. Até o momento, não há informações sobre a documentação de Ailton e nem de um eventual processo de deportação.

O governo Trump concedeu aos agentes de imigração poderes mais amplos para deter imigrantes em situação irregular. Agentes do ICE estão sendo empregados para procurar imigrantes e detê-los.

Segundo o governo, os oficiais não precisam de mandados judiciais para prender imigrantes que vivem ilegalmente no país. O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) afirma que os agentes estão autorizados a deter qualquer pessoa suspeita de estar em situação irregular.

Todos os estrangeiros que violarem a lei de imigração dos EUA estão sujeitos à prisão, mesmo sem antecedentes criminais. Além disso, os agentes do ICE também estão autorizados a usar máscaras para evitar serem reconhecidos por civis e terem dados pessoais expostos.

A agenda linha-dura de Trump em relação à imigração foi um tema de campanha potente que o ajudou a vencer as eleições de 2024. Sob o presidente Donald Trump, o número de pessoas detidas pelo ICE chegou a cerca de 68 mil este mês, um aumento de cerca de 75% desde que ele assumiu o cargo no ano passado.