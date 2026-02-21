CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos afirmaram nesta sexta-feira (20) que realizaram mais um ataque a uma embarcação no Pacífico, matando três pessoas supostamente envolvidas com narcotráfico na região. A informação foi publicada pelas Comando Sul americano no X ?antigo Twitter.

Membros do Exército "executaram um ataque letal contra uma embarcação operada por organizações terroristas designadas", termo usado por Washington para se referir a grupos do narcotráfico, diz trecho da publicação. "Três narcoterroristas homens morreram nessa ação."

Trata-se de mais uma das ações contra embarcações nos mares do Caribe, movimento iniciado em setembro do ano passado pelas forças americanas. Desde então, cerca de 150 pessoas foram mortas em mais de 40 ataques.

Em uma recente operação, realizada na terça-feira (17), 11 pessoas foram mortas em bombardeios contra três lanchas.

O governo de Donald Trump insiste que está em guerra contra supostos narcoterroristas que operam na América Latina, mas não apresentou provas conclusivas de que as embarcações estejam envolvidas no tráfico de drogas. A ação gerou um debate sobre a legalidade das operações.

Especialistas em direito internacional e grupos de direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente constituem execuções extrajudiciais, já que aparentemente tiveram como alvos civis que não representam uma ameaça imediata aos EUA.

Washington mobilizou uma enorme força naval no Caribe que, além de atrapalhar essas supostas rotas marítimas de contrabando, também ajudou a aplicar um bloqueio petrolífero contra a Venezuela e a capturar o ditador Nicolás Maduro, atualmente detido nos Estados Unidos

.