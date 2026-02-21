SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos oito pessoas morreram depois que um micro-ônibus com turistas chineses caiu no lago mais fundo do mundo, na Sibéria, nesta sexta-feira (20).

Vítimas são seis turistas chineses -incluindo um adolescente de 14 anos, um morador da região e o motorista russo. Segundo Igor Kobzev, governador de Irkutsk, no sul da Rússia, apenas um passageiro foi resgatado vivo. Mergulhadores realizam buscas na área do acidente.

Micro-ônibus trafegava sobre água congelada do Lago Baikal rumo ao Cabo Khoboy, destino turístico na fronteira com a Mongólia. Durante o trajeto na estrada improvisada, a camada de gelo sob o veículo se rompeu e ele afundou cerca de 18 metros.

Passeio tinha guia não registrado, de acordo com a Associação de Operadores Turísticos da Rússia. Um inquérito criminal foi aberto pelas autoridades russas para apurar as circunstâncias do acidente.

Motorista é acusado de usar rota considerada arriscada. Ele foi identificado como Nikolay Dorzheev, de 44 anos. A área onde o micro-ônibus trafegava quando ocorreu o acidente tinha fissuras recentes, que levaram à abertura de um buraco de cerca de três metros de largura, informaram as autoridades.

LAGO É PATRIMÔNIO MUNDIAL DA UNESCO

Considerado uma das maravilhas do mundo, o Baikal concentra cerca de 20% da água doce não congelada do planeta. Ele atinge aproximadamente 1.642 metros de profundidade na sua parte mais funda e tem água cristalina.

Turismo chinês é comum na região. Para favorecer a atividade, no ano passado, os países anunciaram isenção mútua de visto.