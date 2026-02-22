SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos cinco pessoas morreram em uma série de avalanches na região dos Alpes Austríacos. Autoridades locais divulgaram as informações neste sábado (21), conforme o jornal britânico The Guardian.

As tragédias ocorreram após uma semana de nevascas prolongadas, com acúmulo de até 1,5 metro de neve, ventos fortes e camadas frágeis de neve fresca, condições propícias para avalanches.

A nevasca mais grave aconteceu na sexta-feira (20) à tarde, em St. Anton am Arlberg, no Tirol, a cerca de 2.000 metros de altitude. Uma avalanche de quase 450 metros de largura atingiu cinco esquiadores que estavam fora das pistas sinalizadas.

Entre as vítimas, estão um americano e um polonês. Um austríaco de 21 anos morreu no hospital após ser resgatado com ferimentos graves.

Dezenas de equipes de resgate de montanha, bombeiros, paramédicos e cães farejadores foram mobilizados na operação, que durou horas, segundo o jornal britânico.

Em outro incidente, no resort de Nauders-Bergkastel, no sudeste do Tirol, um alemão de 42 anos e seu filho de 16 anos foram soterrados na manhã de sexta. O adolescente sobreviveu com ferimentos e pediu socorro, mas o pai não resistiu.

Já em Klösterle, em Vorarlberg, um snowboarder suíço de 39 anos morreu atingido por avalanche fora de pista.

"O acúmulo recente de neve atraiu multidões para as montanhas, inclusive áreas de risco", disse o governador do Tirol, Anton Mattle. Seu gabinete registrou quase 30 avalanches na sexta-feira, somando mais de 200 na semana. Neste mês, já são 11 mortes por desmoronamentos na região.

O escritório de meteorologia local prevê tempo instável no domingo, sem alívio à vista. Autoridades recomendam evitar saídas da pista de esqui e reforçam patrulhas em resorts turísticos.